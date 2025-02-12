Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet ile Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Berat Kandili Gecesi tesbihatı

        Berat Kandili Gecesi tesbihatı: Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

        Berat Kandili'ni ibadet ve zikirlerle geçirmek isteyenler, bu gece yapılacak tesbih ve duaları araştırıyor. Mübarek üç ayların en kıymetli gecelerinden biri olan Berat Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve sevinci yaşanıyor. Duaların kabul olduğu, günahların affı için büyük bir fırsat sunan bu özel gecede, eller semaya açılarak Allah'tan rahmet ve mağfiret dilenecek. Peki, Berat Kandili'nde hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler yapılır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 21:27 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Berat Kandili’nin manevi atmosferi, milyonlarca Müslümanı bir kez daha bir araya getiriyor. Günahların bağışlanması, duaların kabul olması ve huzurun hissedilmesi için önemli bir fırsat sunan bu gece, ibadetlerle ihya edilecek. Kandilin feyzinden en iyi şekilde faydalanmak isteyenler, yapılacak duaları ve çekilecek tesbihleri merak ediyor. Peki, Berat Kandili’nde hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler önerilir? İşte, bu mübarek geceyi bereketlendirecek ibadetler...

        • 2

          BERAT KANDİLİ 2025 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

          Berat Kandili de Şaban ayının 14’ünü 15. güne bağlayan gece kutlanıyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili ise 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

        • 3

          BERAT NE DEMEK?

          Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berât, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

        • 4

          BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

          Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

        • 5

          BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ NELER?

          Bin adet Salavat

          Bin adet La İlahe İllallah

          Bin adet Estağfirullah El Azim

          Bin 1 adet ihlas Suresi

          Yüz adet Besmele

          Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

          129 Adet Ya Latif

        • 6

          BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

          Allah,

          Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

          Allahu ekber,

          Elhamdülillâh,

          Estağfirullah,

          Lâ ilâe illallah,

          Sübhànallah,

          Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

          Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

        • 7

          ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

          Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

          Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

          Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

          11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

        • 8

          21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

          Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

          Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

          Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Habertürk Anasayfa