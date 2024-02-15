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        Haberler Gündem İnanç Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kandilin anlamı ve önemi nedir?

        Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?

        İslamiyet için kutsal sayılan günlerden biri olan kandil günlerinde Müslümanlar, günlerini ibadet ederek geçiriyor. Regaip ve Miraç Kandili'nin idrak edilmesinden sonra yılın son kandili olan Berat için de geri sayım başladı. Peki, 2024 Berat Kandili ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 14:49 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:49
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        • 1

          Berat Kandili için geri sayım başladı. 11 Ocak'ta Regaip Kandili, 6 Şubat'ta ise Miraç Kandili kutlanınca, gözler yılın son kandil gününe döndü. Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini yayınlamasıyla Berat Kandili tarihi de netleşti. İşte, 2024 Berat Kandili'nin tarihi ve fazileti...

        • 2

          2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

          Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

        • 3

          BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

          Din İşleri Yüksek Kurulu, kandil günlerinde oruç tutulması hakkında şunları yazıyor;

          Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]). Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur’ân’ın bana vahyedildiği- gündür.” (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.

          Bu ve benzeri rivâyetlere dayanarak bazı İslâm âlimleri dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

        • 4

          BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ

          Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

        • 5

          DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Miraç Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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