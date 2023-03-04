BERAT GECESİ NE ZAMAN 2023?

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 6 Mart 2023 tarihine denk geliyor.