Berat Kandili fazileti ve önemi nedir? Berat ne anlama gelir?
Berat Kandili'nin fazileti ve önemi merak ediliyor. Bugün yani 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilen Berat Kandili'nde, Müslümanlar af dilemek, tövbe etmek başta olmak üzere Allah'a yakın olmak için ibadet eder. Peki, Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? İşte, detaylar...
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Kandil geceleri, İslam inancında önemli ve mübarek günler olarak kabul edilir. Bu geceler, Müslümanlar için manevi birer fırsat ve ibadetlerini artırma zamanlarıdır. 2024 yılında iki kandili geride bıraktık ve sıra bugün idrak edilen Berat Kandili'ne geldi. Berat Kandili'nin faziletini ve önemini sizler için derledik.
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BERAT NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.
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BERAT KANDİLİ FAZİLETİ
Berat Kandili, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bolca ihsan edildiği bir gecedir. İnsanların geçmişteki hatalarını ve günahlarını tövbe ederek affettirmeleri beklenir. "Berat", Arapça kökenli bir kelime olup "temizlik, arınma, aklanma, borçtan kurtulma" gibi anlamlara gelir.
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Kuran-ı Kerim'de, Berat Kandili için şu ifadeler geçer;
Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim.
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BERAT KANDİLİ ÖNEMİ
Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.
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Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.
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