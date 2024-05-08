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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Berat Ayberk Özdemir, Galatasaray'ın listesinde - Galatasaray Haberleri

        Berat Ayberk Özdemir, Galatasaray'ın listesinde

        Her geçen hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamalarını yürütüyor. Önümüzdeki sezon için yerli takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Berat Ayberk Özdemir'i gündemine aldı

        Giriş: 08.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:43
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        Berat Özdemir adaylar arasında!
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        Süper Lig'in son üç haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'da gelecek sezon kadrosu için çalışmalar da başladı.

        UEFA listesine ülke dışından 17 oyuncu kaydedebilen Galatasaray, bu nedenle ülkede yetişmiş oyuncu sayısını artırmayı hedefliyor.

        18-21 yaş aralığını Türkiye'de geçirmiş oyuncular üzerinde tarama yapan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın'dan sonra Berat Ayberk Özdemir'i de gündemine aldı.

        ERDEN TİMUR ÇOK BEĞENİYOR

        Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da çok beğendiği Berat Özdemir'i şu anda kiralık oynadığı Trabzonspor da bonservisiyle transfer etmek istiyor.

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        İKİLİ MÜCADELELERİN YÜZDE 60'INI KAZANIYOR

        Berat geride kalan 35 maçta girdiği ikili mücadelelerin büyük bölümünü kazandı. Maç başına 7.42 defansif aksiyonda bulunan 25 yaşındaki orta saha söz konusu mücadelelerin yüzde 61'ini kazandı.

        Yine maç başına 3.97 top çalan Berat Özdemir, 4.95 de pas arası yaptı. Ligin rakip üçüncü bölgesinde en çok isabetli pas veren futbolcularından olan Berat, uzun paslarda da üst sıralarda yer alıyor.

        YILLIK ÜCRETİ 1 MİLYON DOLAR

        Ağustos 2022'de Al Ittifak'a transfer olan Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibinden yıllık 1 milyon dolar ücret kazanıyor.

        Eylül 2023'te Trabzonspor'a kiralanan Berat Özdemir, bu sezon 35'i Türkiye'de olmak üzere toplamda 39 maça çıkarken 1 gol attı; 1 golün de hazırlayıcısı oldu.

        Trabzonspor’da sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki futbolcu kariyeri ile ilgili soruya, “Kiralık veya burada bonserviste bulunmam gerçekten benim için önemli değil. Trabzonspor arması ve forması ile sahada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Seneye ne olacak bakalım, hayırlısı diyelim” ifadeleriyle yanıt vermişti.

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