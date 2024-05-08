Berat Ayberk Özdemir, Galatasaray'ın listesinde

Süper Lig'in son üç haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'da gelecek sezon kadrosu için çalışmalar da başladı.

UEFA listesine ülke dışından 17 oyuncu kaydedebilen Galatasaray, bu nedenle ülkede yetişmiş oyuncu sayısını artırmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da çok beğendiği Berat Özdemir'i şu anda kiralık oynadığı Trabzonspor da bonservisiyle transfer etmek istiyor.

Yine maç başına 3.97 top çalan Berat Özdemir, 4.95 de pas arası yaptı. Ligin rakip üçüncü bölgesinde en çok isabetli pas veren futbolcularından olan Berat, uzun paslarda da üst sıralarda yer alıyor.

YILLIK ÜCRETİ 1 MİLYON DOLAR

Ağustos 2022'de Al Ittifak'a transfer olan Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibinden yıllık 1 milyon dolar ücret kazanıyor.

Eylül 2023'te Trabzonspor'a kiralanan Berat Özdemir, bu sezon 35'i Türkiye'de olmak üzere toplamda 39 maça çıkarken 1 gol attı; 1 golün de hazırlayıcısı oldu.