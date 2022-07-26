Bera İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Bera isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

BERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bera ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bera isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bera isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BERA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bera ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

İyilik, olgunluk, güzellik. Fazilet. Seçkin olma vasfı. Ayrı, uzaklaşma, uzak, ayrılma. İyi, güzel kimse. Bildiren, ilan eden, açıklayan anlamında kullanılan bir ad.

BERA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Bera ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bera ismini koymak caizdir.

BERA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Bera ismini kullanan 1.283 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Bera ismini kullanan 294 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Bera ismini kullanan 112 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Bera ismini kullanan 57 kişi bulunmaktadır.

BERA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bera adını taşıyan kişiler, paranın tüm kapıları açacağına inanırlar. Mutlaka kenarda yatırımları, birikimleri bulunur. Maddi duruma önem verirler. İnsanlara tereddütlü yaklaşırlar. Durumları hesap etme ve plancı davranmada üstlerine yoktur. Çocuklar ve ev yaşantısına uyumludurlar. Çözüm bulma, sorunlara müdahale etme konusunda oldukça yeterlidirler. Baskıya gelemezler, lider ruhları vardır. Hayatlarında en çok değer verdikleri insan, genellikle anneleri olacaktır. İş hayatında ve finans yönetiminde oldukça yeteneklidirler. Kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanırlar.