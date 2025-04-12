ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı tarife adımları, piyasalardaki yüksek risk algısını artırırken, brent petrol ciddi bir düşüş yaşamıştı. Bu nedenle motorin, benzin ve LPG'ye arka arkaya indirim gelmişti. Ancak söz konusu düşüş toplanmaya başladı ve bu da benzine zam olarak yansıdı. Peki, benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte, detaylar...