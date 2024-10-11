Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.048,29 %0,94
        DOLAR 34,2941 %0,31
        EURO 37,5427 %0,17
        GRAM ALTIN 2.908,07 %0,65
        FAİZ 43,76 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 34,36 %0,31
        BITCOIN 60.811,00 %1,81
        GBP/TRY 44,8356 %0,07
        EUR/USD 1,0947 %0,12
        BRENT 78,76 %-0,81
        ÇEYREK ALTIN 4.754,69 %0,65
        Haberler Ekonomi Enerji Benzine zam geldi - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Benzinin litresine 76 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 08:22 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzine zam geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Brent petrol, bu hafta yüzde 1'den fazla yükselerek varil başına 79 dolara yakın işlem görürken, motorinin ardından benzine de zam geldi.

        Benzinin litre fiyatında 76 kuruş fiyat artışına gidildi. Motorin fiyatına ise dün 77 kuruş zam gelmişti.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 43.69 lira, Ankara'da 44.09 lira, İzmir'de 44.54 lira, Adana'da 44.79 lira, Bursa'da 44.26 lira, Antalya'da 44.92 lira, Diyarbakır'da ise 45.10 lira oldu.

        Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını!
        Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını!
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Tahliye gemileri Mersin'de
        Tahliye gemileri Mersin'de
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Habertürk Anasayfa