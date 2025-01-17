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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİNE ZAM! Benzine zam mı geldi, benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2025 Cumartesi Güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta zam! Benzine zam mı geldi, benzin fiyatı ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?'' sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün motorine 1 lira 46 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi de benzine zam geldi. Peki, benzine zam mı geldi, benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:09
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün motorine yapılan zammın ardından bugün de benzine zam haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 17 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…

        • 2

          BENZİNE ZAM BEKLENİYOR!

          Benzinin litre fiyatına, 18 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş zam yapılması bekleniyor.

          Motorine ise 16 Ocak 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam gelmişti.

        • 3

          LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          LPG fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 17 Ocak 2025 Cuma günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 16 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45.32 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.24 TL

          LPG litre fiyatı: 26.49 TL

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45.17 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

          LPG litre fiyatı: 25.89 TL

        • 6

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

          Motorin litre fiyatı: 48.30 TL

          LPG litre fiyatı: 26.24 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45.82 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.90 TL

          LPG litre fiyatı: 26.39 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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