31 Aralık güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Dolar ve Euro kurundaki düşüşün etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarına gelmesi beklenen zam durdurulmuştu. EPGİS'in geçtiğimiz hafta motorin ve LPG fiyatlarına inidirim duyurusunu dün akşam yayınlanan benzin zammı duyurusu takip etti. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Aralık tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 68 kuruş zam geldi. İşte 31 Aralık benzin, motorin, LPG otogaz fiyatları