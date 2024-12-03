Uluslararası piyaslarada brent petrolün fiyatı yüzde 2.3 azaldı. Petrol fiyatları, Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentileriyle düştü. Bu gelişmeler beraberinde benzine indirim haberini de getirdi. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek ve ne zaman pompaya yansıyacak? İşte, detaylar...