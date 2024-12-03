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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine indirim geldi! Benzine ne kadar indirim geldi, pompaya ne zaman yansıyacak?

        Benzine indirim geldi! 4 Aralık benzin fiyatları ne kadar oldu?

        Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılması, brent petrol fiyatlarını aşağı yönlü destekliyor. Bununla beraber, benzin fiyatlarına 4 Aralık tarihinden geçerli olmak üzere indirim geldi. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek? İşte, indirim öncesi akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:31
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        • 1

          Uluslararası piyaslarada brent petrolün fiyatı yüzde 2.3 azaldı. Petrol fiyatları, Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentileriyle düştü. Bu gelişmeler beraberinde benzine indirim haberini de getirdi. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek ve ne zaman pompaya yansıyacak? İşte, detaylar...

        • 2

          BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

          Benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi. Zamlı fiyatların 4 Aralık gecesi itibarıyla geçerli olması öngörülüyor.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 42,12 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,18 TL

          LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 42,01 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,12 TL

          LPG litre fiyatı: 25,54 TL

        • 5

          ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 42.54 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,76 TL

          LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        • 6

          İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L

          Benzin litre fiyatı: 43,04 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,26 TL

          LPG litre fiyatı: 25,89 TL

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