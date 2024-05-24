Benzine indirim bekleniyor
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile benzine 1 lira 55 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte benzin fiyatlarına indirim bekleniyor.
Gece yarısından itibaren benzine yaklaşık 1 lira 55 kuruş indirim olması bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 42.74 liradan, motorin litresi ise 40.22 liradan satılıyor.
Ankara'da benzinin litresi ise ortalama 43.71 liradan, motorin litresi ise 41.22 liradan satılıyor.
İzmir'de benzinin litresi ise ortalama 43.94 liradan, motorin litresi ise 41.46 liradan satılıyor.
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