Akaryakıtta çifte zam beklentisi

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Benzin ve motorin fiyatına gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacaktır

Hafta başında benzinde 16, motorinde 12 KRŞ/LT indirim gerçekleşmişti

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.