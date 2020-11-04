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Benzinde 17, motorinde 16 kuruş zam bekleniyor

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 17 kuruş, motorin grubunda 16 kuruş fiyat artışı bekleniyor

04.11.2020 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Akaryakıtta çifte zam - haberler
Akaryakıtta çifte zam beklentisi
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HABERTURK.COM

Benzin ve motorin fiyatına gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacaktır

Hafta başında benzinde 16, motorinde 12 KRŞ/LT indirim gerçekleşmişti

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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