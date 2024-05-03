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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin ve motorine zam, otogaza indirim - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

        Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogaza 1 lira 64 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri dün gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.05.2024 - 09:17 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:17
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        Benzin ve motorine zam, otogaza indirim
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        2 Mayıs Perşembe günü (dün) gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.

        Otogaz (LPG) fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

        Buna göre bugün itibariyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 43,93 TL, motorin fiyatı 41.3 TL otogaz fiyatı ise 20,97 TL oldu.

        Ankara'da benzinin litresi 44.78 TL, motorin fiyatı 42.23 TL olurken İzmir'de ise benzinin litresi 45.02 TL, motorin fiyatı 42.48 TL oldu.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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