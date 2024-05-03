Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: 15 il için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor - 3 Mayıs Hava Durumu

        15 il için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz kıyıları dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Trakya, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 07:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz hariç diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 18°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 20°

        Adana

        Sağanak Yağış 26°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 24°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri) Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Cinayet böyle aydınlandı! Aracını satmaya çalışmışlar
        Cinayet böyle aydınlandı! Aracını satmaya çalışmışlar
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Habertürk Anasayfa