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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorine zam geliyor! Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek, ne zamandan itibaren geçerli olacak? 23 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta çifte zam geliyor! 23 Ekim 2024 güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        22 Ekim'de benzin ve motorine getirilen çifte indirim, brent petrol fiyatının artmasıyla yönünü zama çevirdi. Petrol fiyatları, Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif, dün düzenlediği basın toplantısında, "savaş suçlusu" olarak tanımladığı Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA saldırısını "tam ve münhasır olarak üstlendiğini" belirtmesinin ardından piyasa oyuncularının arz endişelerinin artmasıyla yükseldi. Şimdi de Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine zam bekleniyor. İşte, zam öncesi 23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:47
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        • 1

          Dün, Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evine 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı üstlenmesinin ardından 75,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 75,28 dolar seviyesinde tamamladı. Ortadoğu'da gelirim petrol fiyatlarına olumsuz olarak yansımasıyla Cuma gününden itibaren motorine ve benzine de zam geleceği öğrenildi. İşte, benzin ve motorin zammı öncesi 23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

        • 2

          BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR!

          25 Ekim Cuma günü benzin ve motorine 1 lira civarında zam bekleniyor. 22 Ekim günü benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda 1,65 TL indirim yapılmıştı.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,81 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,89 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,35 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,68 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,82 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,85 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,21 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,40 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 25,29 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,65 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,91 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 25,91 TL

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