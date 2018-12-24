Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak. Benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş indirim gerçekleştirilecek.



Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin fiyatında 28 ve motorin fiyatında da 29 kuruş indirim yapılacak



