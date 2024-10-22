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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin ve motorine indirim - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine indirim

        Benzinin litre fiyatına 1 lira 83 kuruş motorinin ise 1,63 kuruş indirim geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 10:12 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:26
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        Akaryakıta çifte indirim
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        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma akaryakıta indirim olarak yansıdı.

        Benzine 1 lira 83 kuruş motorine ise 1.63 kuruşluk indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

        Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 42,89 TL; Ankara'da 43,26 TL; İzmir'de 43,71 TL oldu.

        Motorinin litresi ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 41,91 TL; Ankara'da 42,44 TL; İzmir'de 42,94 TL oldu.

        Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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