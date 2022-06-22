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Benzin fiyatlarına indirim geliyor! Güncel indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorine ve benzine indirim gelecek mi, ne kadar indirim yapılacak?

Benzin fiyatlarına indirim geliyor! 22 Haziran güncel indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Brent petrol varil fiyatı ve dolar/TL kurundaki hareketlilik art arda akaryakıt zammı uygulanmasına neden olmuştu. Son haftada brent petrol fiyatında gözlemlenen yüzde 8.9'luk düşüş benzine indirim haberini de beraberinde getirdi. İşte, 22 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları...

22.06.2022 - 19:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dakika akaryakıt fiyatları gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Brent petrol ve dolar/TL piyasalarında süren dalgalanmalar, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini de beraberinde getiriyor. 15 Haziran günü benzine uygulanan indirimin ardından 16 ve 17 Haziran günlerinde peş peşe motorin zammı uygulanmıştı. Son akaryakıt zammının ardından motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Brent petrol varil fiyatında dolar bazından yüzde 9.2, TL bazında ise yüzde 8.9 düşüş gözlemlenmesinin ardından benzine indirim haberi geldi. İşte, 22 Haziran güncel indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları...

  • MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

     Brent petrol piyasasındaki sert düşüş ve dolar/TL kurundaki sakşn seyir beraberinde benzine indirim haberini getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına 23 Haziran Perşembe günü itibariyle 25 kuruş zam uygulanacak. 

  • BENZİN FİYATLARI 27.25 LİRAYA GERİLEYECEK!

    15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapılacağını bildirdi. Eğer bu indirim gerçekleşirse benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 27.50 liradan 27.25 liraya gerileyecek ve bu son 1 haftadaki ilk indirim olacak.

    İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 gerileyecek. Yani indirim petrol fiyatlarındaki düşüşün çok altında kalacak.

  • BU YIL BENZİNE YÜZDE 113 ZAM GELDİ!

    Sena başında 13.30 seviyesinde bulunan dolar/TL ise 2022'de şu ana kadar yüzde 30.4 yükseldi. Bu sebeplerle benzinin satış fiyatına yıl genelinde yüzde 113 zam geldi. Benzinin litresi sene başında ortalama 12.91 liradan satılıyordu. Motorindeki yükseliş ise daha sert oldu. Sene başında 12.75 lira olan motorinin litre fiyatı bugün itibarıyla 30.05 liraya çıktı. Yani pompa satış fiyatına yüzde 136 zam geldi.

  • MOTORİN 30 TL’YE DAYANDI!

     

    En son 7 Haziran itibariyle 1 lira 92 kuruş zamlanan motorin fiyatına 16 Haziran Perşembe günü itibariyle 1 lira 27 kuruş zam uygulanırken bir zam haberi daha ge aldi. 17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak motorinde 80 kuruş artış, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

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