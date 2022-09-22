Geçtiğimiz gün motorine gelen indirim sonrası, benzin fiyatlarında da indirime gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor. ABD'nin piyasaya 10 milyon benzin satacağı bilgisini paylaşması üzerine brent petrol varil fiyatı 90 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, beraberinde benzin ve motoin fiyatlarında da indirim beklentisini getirdi. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 Eylül akaryakıt fiyatları...