09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsün etkileri devam ederken OPEC + koalisyonunda Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol arzının kısılmasıyla ilgili anlaşmazlık siyasi ve ekonomik sonuçlara yol açabilecek bir fiyat savaşını tetikledi. Petrol savaşının başlamasının ardından yüzde petrol fiyatları 30'un üzerinde çöktü. Brent petrol 31 dolara indi. Bu durumun net petrol (enerji) ihracatçısı Türkiye ekonomisini olumlu etkilemesi bekleniyor. Diğer yandan geleneksel ihraç pazarı Avrupa Birliği ülkelerinde zaten var olan durgunluk koronavirüs ile birlikte iyice resesyon korkusunu tetiklerken Türkiye, Türk Lirası'nın rekabetçi hale gelmesine rağmen bu ülkelere ihracatını bir türlü artıramıyor. Şimdi ise ikinci en büyük ihraç pazarları petrol fiyatındaki düşüş nedeniyle daralma yaşayacak. İşte bu nedenle Türkiye ekonomisi ihracat kanallı bir küçülme yaşayabilir. Diğer yandan FED'in 50 baz puanlık faiz indirimi ve indirime devam edeceği beklentisi ise dünyadaki düşük faiz ortamından Türkiye'nin yararlanmasını sağlayabilir. Ancak uzmanlar kriz dönemlerinde gelişmekte olan ülkelere para akışının yavaşlaması nedeniyle petrol krizinin sürmesi halinde bu etkinin görülemeyeceğini ifade ediyor.
2 İLE 4.2 LİRA ARASINDAYDI
Petrol savaşlarının seyri ve ekonomilere etkileri önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak eğer fiyatlar düştüğü yerde kalırsa bunun etkisini vatandaş ilk olarak benzin fiyatlarında göreceğiz. Eğer fiyat düşüşü olduğu gibi yansıtılırsa pompa fiyatları da 7 lira civarından 5 liraya kadar gelebilir. Petrol fiyatları 2016'da 35 dolara indiğinde benzinin litre fiyatı da 4.13 lira, 2008 krizinin ardından petrol petrol 46.35 dolara gerilediğinde pompa fiyatı 2.81 liraydı. Nisan 2004'te yine petrol 34 dolar civarındayken benzinin litresi 1.80 liraya kadar inmişti.
ÖTV AYARLAMALARI YAPILDI
Ancak tabii ki Maliye'nin gelir kaybına uğramaması için petrol fiyatları düştüğü yerde kalsa bile direkt yansıtılması beklenmiyor. Petrol fiyatları yükselirken Maliye, ÖTV ayarlaması yaparak fiyatın sabit kalmasını sağlamıştı. Şimdi tersi bir düzenleme yapılabilir. Yine de daha önceki petrol fiyatı düşüşlerinde 2009 krizinde pompa fiyatı 3.58 liradan 2.78 liraya yani yüzde 21 (74 kuruş) ve 2016'da ise 5,07 liradan 4,13 liraya yani yüzde 18 (94 kuruş) geri çekilmişti. Bu rakamlardan yola çıkarak şu andaki fiyatın yüzde 20 geri gelme ile benzin fiyatı 6.81 liradan 5.44 liraya ve motorin fiyatı da 6,22 liradan 4,97 liraya inebilir. 45 litrelik depo 61 lira daha ucuza dolabilir.
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