Benzin bidonunu ocağa düşüren koca yangında öldü, eşi yaralı
Samsun'da meydana gelen bir kaza faciayla sonuçlandı. Olayda 81 yaşındaki Ahmet Tekin'in taşıdığı benzin bidonu ocağın üzerine düştü. Alev alan benzin nedeniyle yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaralanan eşi ise tedavi altına alındı
Samsun'da elinde taşıdığı benzin bidonunu yanan ocağa düşüren Ahmet Tekin (83), çıkan yangında hayatını kaybetti, yaralanan eşi Emine Tekin (81) hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre Ayvacık ilçesinde tek katlı evde oturan Ahmet Tekin, iddiaya göre, tarlada çalışmak için aldığı benzin dolu bidonu yanan ocağın yanından geçerken düşürdü. Benzinin alev alması ile evde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangında Ahmet Tekin hayatını kaybetti, eşi Emine Tekin yaralandı. Tekin, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.