Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bensu Soral-Hakan Baş çifti: Çocuk istiyoruz - Magazin haberleri

Bensu Soral-Hakan Baş çifti: Çocuk istiyoruz

İş insanı Hakan Baş ile evliliğindeki krizi atlatan Bensu Soral, önceki gün eşiyle birlikte Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, haziran ayında anne olan ablası Hande Soral'ın bebeğiyle ilgili "Ailemizde herkesi özlüyoruz ama artık en çok özlediğimiz Ali. Onun için yarın döner dönmez ablamlardayız" dedi. Soral, gazetecilerin 'bebek' sorularına "Biz de çocuk istiyoruz ama kısmet, neden olmasın" yanıtını verdi

07.08.2022 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bensu Soral-Hakan Baş çifti, soluğu Bodrum'da aldı. Soral, eşiyle birlikte geçtiğimiz gün Gümüşlük'teki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

  • Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Soral, eşiyle bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılmak için iki günlüğüne Bodrum'a geldiklerini belirtti.

  • "ARADA OLUYOR ÖYLE PROBLEMLER"

    Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde fırında pişirdiği keki pasta kalıbına almak isterken bir anda kayıp mutfak tezgahına düşürmüştü. O anları sosyal medyadan da paylaşan Soral, konuyla ilgili "Hiç sormayın arada oluyor böyle problemler. O sadece sizin gördükleriniz... Çok komik bir videoydu biz öyle çekiyorduk eğlenceli olunca paylamak istedim. Aslında çok hamaratımdır. Ben ayrıca çok yemek yapmam ama yapınca misafirler için kek poğaça yapıyorum çünkü Hakan da yemiyor ben de yemiyorum." dedi.

  • "EN ÇOK ALİ'Yİ ÖZLÜYORUZ"

    31 yaşındaki oyuncu, 2 ay önce anne olan ablası Hande Soral'ın bebeğiyle ilgili soruları "Ailemizde herkesi özlüyoruz ama artık en çok özlediğimiz Ali. Onun için yarın döner dönmez ablamlardayız." sözleriyle yanıtladı.

  • "ÇOCUK İSTİYORUZ"

    Ünlü isim, ayrıca "Siz çocuk ister misiniz?" şeklindeki soruya da "Biz de çocuk istiyoruz ama kısmet, neden olmasın." cevabını verdi. Hakan Baş da eşi Bensu Soral gibi "Kısmet, inşallah." demekle yetindi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.