TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 39. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirhanlar, Defne’yi istemeye gelmiştir. Şirhanlar ve Karadağlar isteme merasiminde keyifli anlar yaşarken Banu, Mithat ve Seyran’ın farklılıklarını ortaya sermektedir. Onların mutlu giden evliliği nelerle sınanacaktır? Seyran öğrendiği hangi gerçek karşısında şok olur?

Aslı, Funda’nın bilerek onu Karadağlara götürdüğünü söylerken Funda ortada çekinecek bir şey olmadığını düşünmektedir. Kerem’in Melek’in oğlu olması bir sorun teşkil etmemektedir ona göre. Aslı ise eniştesinin tepkisinden korkmaktadır. Emre ve Kerem arasındaki çatışma devam eder. Kerem’in elindeki görüntüler ortaya çıkarsa Emre’yi ne bekleyecektir?

Kenan Vildan’ı çocukluğunun geçtiği yere götürür. Vildan Kenan’a karşı ne düşünmektedir? Ömer’in gitme zamanı gelmektedir. Gitmeden önce Defne’ye bir sürpriz yapar.

Locada işler karışır. Küçük Seyit Ali hastalanıp annesini yanında isterken, Melek düşük bağışıklığıyla ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 40. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...