Benim Adım Melek son bölüm izlendi. TRT 1'de seyircisi ile buluşan Benim Adım Melek 30. son bölümünde Ömer’in askere gideceğini, yemin töreninden sonra gelip Defne’yi isteyeceğini söylemesi üzerine herkes kalakaldı. Peki, Benim Adım Melek 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer'in askere gideceğini, yemin töreninden sonra gelip Defne'yi isteyeceğini söylemesi üzerine herkes kalakalır. Funda Alpay'ın hala Melek'i dert ediyor olmasına kızarken gelen telefon üzerine iyice gerilir.

Şirhanlar asker hazırlığı yaparken Karadağlar sünnet hazırlığı içindedir. Cumali'nin dükkanına gelen toptancıyı Kenan intikam planına nasıl alet edecektir?

Ömer, günlerdir onunla görüşmeyi reddeden Defne'nin gönlünü almayı başarabilecek mi? Kadriye'nin tutamadığı çenesi başına ne iş açacak?



Bağ evinde düzenlenen yemeğe gelenler keyifli zaman geçirirken Kenan, Seyitali'ye Mithat'la ilgili önemli bir haberi verir. Mahmut ve Seyitali'nin gerilmesine sebep olan bu bilgi konakta nasıl bir yankı bulacak? Mithat iş sorununu çözdüğünü düşünürken neyle karşılaşacaktır?

Melek duygularının tadını çıkarmaya çalışırken hastalık seyri onun hayallerine engel olacak mı?