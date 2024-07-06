Bengü: Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım
Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Van Kültür Yolu Festivali' kapsamında Van'da sahne aldı
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Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, şarkılarını seslendirdi.
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Van'da ilk defa konser verdiğini belirten Bengü, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
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"KALBİM DURACAK GİBİ OLDU"
Hayranlarına seslenen Bengü, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz." diye konuştu.
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Sevenlerinin de şarkılarına eşlik ettiği Bengü, konsere katılanlara teşekkür etti.