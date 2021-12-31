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Bengü: Dünyanın en tatlı sürprizi!

Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bengü, eşi Selim Selimoğlu ve çocukları ile birlikte yeni yıl öncesi kamera karşısına geçti. Mutluluğunu dile getiren ünlü şarkıcı, "Selim, '2022'ye girerken, bu masaya dört kişi oturalım karıcığım' demişti. 'Yok! Hele bir pandemi bitsin; hele bir geçsin bugünler' cevabını vermiştim, kaldı öyle mevzu. Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı sürprizi! Bir de oğlumuz oluyor... Bıraktım tüm kaygıları, şöhreti, kimliği…" ifadelerini kullandı

31.12.2021 - 07:50 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, 1 Kasım'da da Selim adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti.

  • "DÜNYANIN EN GÜZEL SÜRPRİZİ!"

    İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Bengü (42), yeni yıl öncesi ailesiyle birlikte objektif karşısına geçti. Çocukları ve eşiyle poz veren ünlü isim, gönderisine şu notu düştü:

    Geçen sene bu zamanlardı; yine yeni yıla birkaç gün kala; Selim dedi ki; '2022'ye girerken, bu masaya dört kişi oturalım karıcığım'… Zeynep bir buçuk yaşında; pandeminin ortasındayız! Sahneyi özlemişim; cebimde hazır nazır şarkılarım çıkaramamışım… Dedim; 'Yok! Hele bir pandemi bitsin; hele bir geçsin bugünler'… Kaldı öyle mevzu … Hatta biraz da küstü bana Selim… Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı sürprizi! Bir de oğlumuz oluyor… Bıraktım tüm kaygıları, şöhreti, kimliği… O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim ve oğlumuz geldi… Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki... Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü! Demem o ki; biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz; sağlıklıyız; huzurluyuz ve şükür doluyuz! Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler! Aşkla; sevgiyle; kocaman öpücüklerle...

  • "KİMSENİN ANNELİĞİNE DOKUNMAYIN!"

    Bengü, yılbaşında sahnede olacağını duyurmuştu. Şarkıcı, "Oğlunuzla ilk yılbaşınızı beraber geçirebilirdiniz..." sözleriyle kendisine tepki gösteren bir takipçisini de yanıtsız bırakmamıştı.

    Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Bengü, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

    İzin almam gerekir miydi bilmiyorum ama bu ve bunun gibi yorum yapan kadın dostlarıma toplu bir cevap yazma gereği duydum. Müsaade ederseniz ben yarın oğlumun ve benim 40'ımızı çıkardıktan sonra işime dönüyorum. Çünkü ben en sevdiğim işi yaparak, çalışarak, üreterek ve şarkı söyleyerek mutluyum. Ben mutluysam çocuklarım da mutlu... Yılbaşı gecesi de onları erkenden öpüp, koklayıp ve uyutup sahnemde olacağım. Ne olur kimse kimsenin özel alanına girmesin! Nasıl anne olacağını en iyi annenin kendisi bilir. Yargılamayın ve sakın kimsenin anneliğine dokunmayın!

  • "ÇOK KOLAY BİR DOĞUM OLDU"

    Geçtiğimiz haftalarda Selim Selimoğlu ile birlikte hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, "Şükürler olsun sağlıklı ve çok kolay bir doğum oldu." ifadelerini kullanmıştı.

  • "ZEYNEP KISKANÇLIK YAPMADI"

    Bengü, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Zeynep kardeşini öptü, kokladı. Tam algılayamıyor ama biraz farkında. Şu an bir kıskançlık yapmadı ama sonrasında her çocuk gibi anne-babayı paylaşırken yapabilir. Bundan sonrası bizde artık, biz ikisine de aynı sevgiyi hatta Zeynep'e biraz daha fazla ilgiyi göstereceğiz.

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