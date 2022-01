"DÜNYANIN EN GÜZEL SÜRPRİZİ!"

İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Bengü (42), yeni yıl öncesi ailesiyle birlikte objektif karşısına geçti. Çocukları ve eşiyle poz veren ünlü isim, gönderisine şu notu düştü:

Geçen sene bu zamanlardı; yine yeni yıla birkaç gün kala; Selim dedi ki; '2022'ye girerken, bu masaya dört kişi oturalım karıcığım'… Zeynep bir buçuk yaşında; pandeminin ortasındayız! Sahneyi özlemişim; cebimde hazır nazır şarkılarım çıkaramamışım… Dedim; 'Yok! Hele bir pandemi bitsin; hele bir geçsin bugünler'… Kaldı öyle mevzu … Hatta biraz da küstü bana Selim… Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı sürprizi! Bir de oğlumuz oluyor… Bıraktım tüm kaygıları, şöhreti, kimliği… O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim ve oğlumuz geldi… Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki... Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü! Demem o ki; biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz; sağlıklıyız; huzurluyuz ve şükür doluyuz! Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler! Aşkla; sevgiyle; kocaman öpücüklerle...