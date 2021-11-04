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Bengü: Çok kolay bir doğum oldu - Magazin haberleri

Bengü: Çok kolay bir doğum oldu

Üç gün önce ikinci kez anne-babalık sevinci yaşayan Bengü ile Selim Selimoğlu, oğullarıyla birlikte hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Şükürler olsun sağlıklı ve çok kolay bir doğum oldu. Zeynep kardeşini öptü, kokladı. Tam algılayamıyor ama biraz farkında" diye konuştu

04.11.2021 - 09:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı üç gün önce de Selim adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti.

  • "ŞÜKÜRLER OLSUN SAĞLIKLI BİR DOĞUMDU"

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İkinci kez annelik sevincini yaşayan Bengü, eşi Selim Selimoğlu ile birlikte geçtiğimiz gün hastaneden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden 42 yaşındaki şarkıcı, "Şükürler olsun sağlıklı ve çok kolay bir doğum oldu." ifadelerini kullandı.

  • "ZEYNEP KISKANÇLIK YAPMADI"

    Bengü, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Zeynep kardeşini öptü, kokladı. Tam algılayamıyor ama biraz farkında. Şu an bir kıskançlık yapmadı ama sonrasında her çocuk gibi anne-babayı paylaşırken yapabilir. Bundan sonrası bizde artık, biz ikisine de aynı sevgiyi hatta Zeynep'e biraz daha fazla ilgiyi göstereceğiz.

  • "KLİBİMİ ÇEKİP SAHNELERE GERİ DÖNECEĞİM"

    Pandemi ve hamilelik süreci nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan Bengü, konuyla ilgili, "Normalleşmeye geçiş yaptık ama benim hamileliğim yüzünden ben sahnelere dönemedim. En yakın zamanda klibimi çekip, döneceğim. Bu süreçte üretmeye devam ettim." ifadelerini kullandı.

  • "BABALIK KONUSUNDA ZEYNEP BENİ TECRÜBELENDİRDİ"

    Selim Selimoğlu ise, "Babalık konusunda Zeynep beni tecrübelendirdi. Zeynep'in de büyüdüğünü fark ettik. Daha minik bir şeydi elimize gelince, Zeynep abla olmuş." diye konuştu.

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