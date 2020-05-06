"ABLA-KARDEŞ GİBİYDİK"

Oyuncu, meslektaşıyla ilgili şunlar söyledi:

Beren Saat ile o dönem çok iyi anlaşıyorduk. Zaten aynı odada kalıyorduk. Abla-kardeş gibi olmuştuk. Ama yarışma sonrası bir daha görüşemedik. Hayat işte... Engin ile de ne zaman karşılaşsak, kucaklaşırız. Dünya tatlısı muhteşem bir insandır.