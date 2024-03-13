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        Haberler Yaşam Bendeniz kimdir, kaç yaşında? Bendeniz’in hayatı ve biyografisi

        Bendeniz kimdir, kaç yaşında? Bendeniz’in hayatı ve biyografisi

        "Bendeniz" adıyla bilinen Deniz Çelik'in hayatı, yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler, bazı kişiler tarafından merak edilir. Aslen İsviçre doğumlu olan sanatçı, 90'ların en sevilen şarkıcıları arasındaydı. Günümüzde popülerliği hâlâ devam eden sanatçının İsviçre'nin neresinde doğduğu, özel hayatı ve yaşı gibi bilgiler için yazının devamını okuyabilirsiniz. İşte "Bendeniz kimdir, kaç yaşında, nereli, albümleri neler?" gibi soruların yanıtı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:31
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        Bendeniz kimdir?
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        Deniz Çelik, bilinen bir diğer adıyla Bendeniz, Türkçe pop müzik türünde şarkı yazan ve söyleyen bir sanatçıdır. Çıkardığı albümlerle, söylediği şarkılarla ve ikonikleşmiş saç stiliyle adından söz ettiren Çelik, aynı zamanda önemli bir moda ikonudur. İlgili sanatçının bir süre Türkiye’nin ilk kadın futbol takımı olan Dutlukspor’da oynadığı da bilinenler arasındadır. “Bendeniz kimdir?” sorusunun cevabı için kaydırın…

        BENDENİZ KİMDİR?

        25 Temmuz 1973 yılında doğan Bendeniz’in gerçek ismi Deniz Çelik’tir. İsviçre’nin Zürih kentinde dünyaya gelen Deniz Çelik, aile tarafından Konya Cihanbeyli’lidir ve ailesi burada yaşamaktadır. 1990’lı yıllarda çıkardığı albümler ile büyük sükse yapmış Bendeniz’in en göze çarpan özelliği ise 90’lı yıllarda yaptığı ikonik saç modelidir. O yıllarda söylediği şarkılarla dönemin popüler şarkıcıları arasına girmiştir ve saç modeliyle hayranları tarafından beğeni toplamıştır.

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        BENDENİZ HAYATI

        Bendeniz hayatı da hayranları tarafından merak edilir. 1973 yılında Zürih’te dünyaya gözlerini açan sanatçının aile kökleri Konya ilimize dayanır. İstanbul Erenköy Kız Meslek Lisesi’nden mezun olmuş ve sonrasında yükseköğrenim için İsviçre’ye gitmiştir. Büro İşleri dalında yüksek öğrenim gören sanatçı, Türkiye’ye döndüğünde Dutlukspor Futbol Takımı’na oynamıştır. Bir arkadaşının doğum gününde şarkı söyleyerek Raks Müzik yetkilileri tarafından fark edilen sanatçı, 1993’de Neslihan Yargıcı tarafından oluşturulan imaj ile müzik kariyerine başlamıştır. O dönemli imaj ismi ise “Abajur Kız”dır.

        BENDENİZ KAÇ YAŞINDA?

        Hayranları tarafından internet üzerinde en çok aratılan sorulardan bir diğeri ise “Bendeniz kaç yaşında?” sorusudur. 90’lı yıllara damga vurmuş ve kendine büyük bir hayran kitlesi toplamış Deniz Çelik, 25 Temmuz 1973 tarihinde doğmuştur. “Kurtulamıyorum”, “Bendeniz’den” ve “Aşk Yok mu Aşk” gibi albümlerle bilinen şarkıcının yaşı ise 51’dir.

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        BENDENİZ NERELİ?

        Bendeniz nereli?” sorusunun yanıtı “İsviçre-Zürih” olarak verilebilir. Aslen Zürih doğumlu olan sanatçının aile tarafı ise Konya’lıdır. Sanatçı, eğitim hayatına İstanbul’da başlamıştır ancak yüksek öğrenimi için bir süre doğduğu ülke olan Zürih’e gitmiştir. Ancak şu an Türkiye’de yaşamaktadır ve kariyerine Türkiye’de devam etmektedir.

        BENDENİZ KARİYER HAYATI

        Sanatçı, Neslihan Yargıcı ile tanıştıktan sonra “Bendeniz” adıyla anılmaya başlanmış ve şarkı söylemeye başlamıştır. Zeynep Talu ve Garo Mafyan gibi önemli isimler ile çalışan Bendeniz’in çıkardığı ilk albüm, ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da ciddi başarılar yakalamıştır. İlk klibi olan “Ya Sen Ya Hiç”, MTV’de (Dünyanın en prestijli müzik kanallarından biri) yayınlanan ilk Türk yapımı klip olmuştur. Bunun yanı sıra MTV tarafından düzenlenen yarışmada ülkemizi temsil ederek başarı kazanmıştır.

        İlk albümünün kazandığı başarıyı “Bendeniz II” albümü takip etmiştir. Bu albümde ise ülkemizin önemli müzisyenleri olan Emel Müftüoğlu, Harun Kolçak, Ümit Sayın ve Demet Sarıoğlu gibi isimlerle çalışmıştır. Şarkıcı, ilk albümünde olduğu gibi ikinci albümünde de bazı şarkıların söz ve müziğini kendisi yazmıştır. Şarkıcının 1996 yılında çıkardığı Bendeniz III albümü ise oldukça yüksek tempoludur. Bendeniz, günümüzde hâlâ şarkı çıkarmaya devam etmektedir ve büyük bir dinleyici kitlesi vardır.

        BENDENİZ ALBÜMLERİ

        Bendeniz’in 90’lı yıllardan bu yana çıkardığı albümlerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

        • Bendeniz I (1993-Raks Müzik)- 17 Aralık 1993
        • Bendeniz II (1995-Raks Neşe Müzik)- 10 Haziran 1995
        • Bendeniz III (1996-Raks Neşe Müzik)- 26 Ağustos 199
        • Bendeniz'den (1998-Raks Neşe Müzik)- 1 Mayıs 1999
        • Kurtulamıyorum (1999-Universal Neşe Müzik)- 1 Kasım 1999
        • Bendeniz Şarkıları (2000-Neşe Müzik)- 1 Kasım 2000
        • Zaman (2001-Talent Records-E&P Dağıtım)- 30 Kasım 2001
        • Demedim mi (2003-V&G)- 23 Ağustos 2003
        • Aşk Yok mu Aşk (2005-V&G)- 23 Mart 2005
        • Değiştim (2006-V&G)- 12 Kasım 2006
        • Olsun, (2009-RMP)- 24 Nisan 2009
        • Benden İzler- 16 Hit Remix, (2011-Seyhan Müzik)- 8 Ağustos 2011
        • Bendeniz Best of, Vol. 1, (2018-Poll Production)- 28 Kasım 2018
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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