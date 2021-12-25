Gösterim tarihi belirlendi

Aslı T. Kızmaz'ın aynı adlı kitabından Müge Öztürk'le birlikte sinemaya uyarladığı ‘Benden Ne Olur?', gösterime 14 Ocak'ta girecek.

Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan'ın yanı sıra, zengin oyuncu kadrosunda Elçin Afacan, Cem Belevi, Tarık Papuçcuoğlu, Nur Fettahoğlu ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaştığı Benden Ne Olur?' için sözlerini Aslı T. Kızmaz'ın yazdığı Cem Belevi'nin seslendirdiği 'Olaysız Dağılmayalım' şarkısı klibiyle birlikte seyirci karşısına çıktı. Şarkının klibinde filmden sahneler yer alırken, ‘Benden Ne Olur?'da bir rock şarkıcısını canlandıran Cem Belevi'nin filme özel performansına da yer verildi.