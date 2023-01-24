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Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm izle full HD! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm tekrar kesintisiz izle tek part

Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm yayınlandı! (Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle)

Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümü 24 Ocak 2023 Salı akşamı 20:00'da seyirci karşısına çıktı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde; Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Dizinin izleyicileri için Ben Bu Cihana Sığmazam 18. son bölüm full izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm özeti...

Giriş: 24.01.2023 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturuyor. Proje tasarım ve genel hikayesini ise Oktay Kaynarca ile Onur Tan oluşturuyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 18. son bölüm izle ekranı hakkında bilgiler...

  • BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM İZLE!

    Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM ÖZETİ

    Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.

    Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir.

    Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar. Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur. Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir.

  • Jean Luc, Firuze'nin Cezayir ve Yıldırım Türk üzerine yaptığı itirafa şaşırır. Ve gerçeğin peşine düşer. Jean Luc'un Firuze konusunda kararsız kaldığını anlayan Continental pakt Jean Luc'un üzerine oynamaya başlar.

    Cezayir, Tatavlalı hakkında yeni planlar kurarken Sabit, Cezayir'e saldırmak için eline bir fırsat geçirir.

    Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir? Cezayir karşısında Firuze'yi kim savunacak? Çiçekler kimleri buluşturacak? Sabit, Cezayir'in saldırısına nasıl cevap verecek?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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