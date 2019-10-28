Affleck’e yakın bir kaynak, “O, gerçek bir partner istiyor, bir ünlüyle flört etmek değil. Çocukları var ve işine odaklanıyor, ama yeniden aşık olmaya da hazır” ifadelerini kullandı.

Çıkan haberlerden sonra profilini değiştiren Affleck’in farklı bir profil görünümüyle hala uygulamada olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde yolda yürürken gözünü telefonundan ayırmadığı görülen Affleck’in bu hali, çöpçatanlık uygulamasıyla meşgul olduğu şeklinde yorumlandı.