"İYİ OLACAĞIZ"

Bella Hadid, son olarak sözlerini, "Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin. Bu duvarları yıkacak ve herkesin 'Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum' demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız." şeklinde noktalamıştı.