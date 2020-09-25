Belediyelerden öğrencilere tablet atağı

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim için yönlendirildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde hemen ilk gün sorun yaşandı. Sisteme girmek isteyen öğretmenler ve öğrenciler, “Çok kalabalık” uyarısıyla karşılaştı.
Öğretmenlerin, sisteme girememesi nedeniyle eğitim durdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Siber saldırılara uğradık ama erişim sorunu çözüldü” dedi.
BELEDİYELERİN TABLET ATAĞI
EBA’da erişim sorunu çözüldü. Ancak, on binlerce öğrencinin, dersleri takip edebilmesi için bilgisayara ve internet bağlantısına gereksinimi devam ediyor. Bu konuda “sivil” olarak nitelendirilebilecek bazı kampanyalar gündeme geldi. İstenen sonuç alınamadı.
Bilgisayar ya da tablet konusunda süregelen ihtiyaç, yerel yönetimlerin de harekete geçmesine yol açtı. Başta İstanbul’dakiler olmak üzere bazı belediyeler, öğrencilere dağıtılmak üzere tablet satın almak için teknoloji şirketleriyle görüşüyor. Bu nedenle piyasada toplu alımlar için tablet bulmanın zorlaştığı ifade ediliyor.
1000 TL DOLAYINDA
TechnoPC şirketinin kurucu ortağı Mithat Yücel, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, belediyelerin çok sayıda toplu tablet talebinde bulunduğunu belirtti. Türkiye’de, tablet stok miktarının 10 bin dolayında olduğunu ifade eden Yücel, tablet konusunda dünyada üretim, Türkiye’de de tedarik sıkıntısı olduğunu kaydetti.
Belediyeler, daha çok 1000 TL ve altında fiyat düzeyinde tablet arıyor. Böylece, daha çok sayıda tablet satın alınacak ve daha çok öğrenciye ulaşılacak.
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