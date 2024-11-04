Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesinde Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile beraberindeki 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaraladı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

SALDIRGAN YEĞENİ

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, "Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Adli tahkikat başlamıştır" dedi.