Belediye başkanı silahlı saldırıda öldü
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenilirken, Şen'in ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesinde Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile beraberindeki 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaraladı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.
SALDIRGAN YEĞENİ
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, "Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Adli tahkikat başlamıştır" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.
YRP'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve MKYK üyesi Melih Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen'e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.