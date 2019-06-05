05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçim Bilgin kimdir? sorusu bugün ünlü oyuncunun yeni aşkı reklamcı Selim Can Çelik ile çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme geldi. Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ile olan 12 yıllık evliliğini 6 ay önce anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Belçim Bilgin'in Yılmaz Erdoğan'dan Rodin isimli bir oğlu var. Belçim Bilgin'in hayatından detaylar haberimizde.
BELÇİM BİLGİN KİMDİR?
Belçim Bilgin 31 Ocak 1983'te Ankara'da doğdu. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı filmde de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi. Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak görev almıştır. 2016 yılında Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Annemin Yarası ve Cebimdeki Yabancı filmlerinde rol almıştır.
BELÇİM BİLGİN'İN FİLMOGRAFİSİ
Cebimdeki Yabancı (2018)
Annemin Yarası (2016) - Nerma
Kördüğüm (2016) - Naz
Çalsın Sazlar (2015) - Yasemin
Sadece Sen (2014) - Hazal
Kelebeğin Rüyası (2013) - Suzan Özsoy
Sessiz (2012) - Zeynep
Gergedan Mevsimi (2012)
Kurtuluş Son Durak (2011) - Eylem
Keşanlı Ali Destanı (2011) - Zilha
Aşk Tesadüfleri Sever (2011) - Deniz Usman
Güldünya (2009)
Yol Arkadaşım (2008-2009) - Figen
Güz Sancısı (2008) - Nemika
Dol (2007) - Taman
Hatırla Sevgili (2006) - Defne Gürsoy Karayel
Sıfır Kilometre (2005) - Selma
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