05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin, 12 sene süren evliliklerini geçtiğimiz yıl dostça bitirmişti. Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin, 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin, oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.
İŞTE YENİ AŞKI!
Yılmaz Erdoğan ile 6 ay önce sürpriz bir şekilde boşanan Belçim Bilgin, yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü reklamcı Selim Can Çelik’e kaptıran Belçim Bilgin, sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Roma'da tatil yapan ikilinin pozlarına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.
ESKİ EŞE ÖPÜCÜK
Belçim Bilgin, geçtiğimiz günlerde eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına öpücük ifadesi bırakarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin hakkında 'Ankara'nın Armağanı' adlı bir şiir yazmış, nasıl tanıştıklarını, aşklarını kaleme almıştı.
İşte o şiir:
Ankara'nın Son Armağanı
Ankara turnesi her zaman önemlidir.
Ankara önemlidir. Büyüdüğüm, biçimlendiğim kenttir.
Doğumla bağlandığım Hakkari'den sonra ikinci memleketimdir.
Bu şehir bana bazı okullar, hepsi kalbimin haritasında merkezi yerleri kuşatmış akrabalar, arkadaşlar hediye etmiştir.
Bu armağanların sonuncusu Belçim'dir.
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