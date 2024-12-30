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        Haberler Sağlık Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor | Sağlık Haberleri

        Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor

        Belçika, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:27 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:27
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        O ülke tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
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        Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gazetecilere, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için "sağlık tehdidi" haline geldiğini belirtti.

        Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğine işaret eden Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını kaydetti.

        Vandenbroucke, "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler" ifadelerini kullandı.

        Belçika, 1 Ocak'ta "vape" ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

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