Belçika Dışişleri Bakanı, Ciner Holding’i ziyaret etti

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İkili temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib, Ciner Holding’i ziyaret etti.

Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner ve Ciner Glass Yurt Dışı Yatırımları Başkanı Didem Ciner tarafından karşılanan Lahbib’in gündeminde, Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ve iş dünyasının bu ortama katkıları vardı. Son 5 yılda Türkiye'de 100 milyar TL'lik yatırım yapan Ciner Grubu'nun Avrupa genişlemesi stratejisi kapsamında Belçika'daki yatırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk iş dünyasının Belçika’da yapacağı yatırımların görüşüldüğü toplantıya Bakan Danışmanı Bilal Benyaich, Doğu ve G.Doğu Avrupa ve Asya İlişkileri Direktörü Luc Liebaut ve Bakanlık Sözcüsü Remy Esqiliche de eşlik etti.

İki günlük resmi ziyareti sırasında Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelen Belçikalı bakan, Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konularda da temaslarda bulundu.

Ziyaret öncesinde Ciner Glass Yurt Dışı Yatırımları Başkanı Didem Ciner ile Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Boğaz’da tekne turu yaptı.