Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmes hasta eşine bakmak için istifa etti
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, beyin tümörü tedavisi gören eşine destek olmak için istifa etti. Wilmes, daha önce Belçika'nın ilk kadın başbakanı olmuştu. RTBF Televizyonu'nun eski haber sunucusu Hadja Lahbib, dışişleri bakanlığı görevine atandı.
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, beyin tümörü tedavisi gören eşine destek olmak için istifa etti. Wilmes, daha önce Belçika'nın ilk kadın başbakanı olmuştu. RTBF Televizyonu'nun eski haber sunucusu Hadja Lahbib, dışişleri bakanlığı görevine atandı.
Sophie Wilmes'in eşi Christopher Stone'a Nisan ayında agresif bir beyin tümörü teşhisi kondu.
Bunun üzerine geçici olarak görevinden ayrıldığını duyuran Wilmes, son kararını dün akşam kamuoyuna açıkladı.
Wilmes, "Eşimin hastalığı, zorlu bir savaş gerektiriyor. Bu süreçte eşime ve çocuklarımıza destek olmak istiyorum ancak hükümetteki mevcut görevlerim bunu yapmama izin vermiyor" dedi ve tedavi sürecinde eşinin yanında bulunabilmek için istifa ettiğini açıkladı.
De Croo, Twitter mesajında Wilmes'e, "Christopher ile verdiğiniz savaşta arkanızdayız" diye seslendi.
Liberal Reform Hareketi Partisi'nden Wilmes, seçimlere kadar milletvekilliğini sürdürecek.
Belçika'nın ilk kadın başbakanı
Sophie Wilmes, 2015'ten beri Belçika siyasetinde etkili bir isim. Maliye Bakanlığı'nın ardından Ekim 2019'dan Eylül 2020'ye kadar azınlık hükümetine başkanlık eden Wilmes, Belçika'nın ilk kadın başbakanı olmuştu.
Wilmes, Ekim 2020'de kurulan koalisyon hükümetinde de Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Avrupa İşleri ve Dış Ticaret ile Federal Kültür Kurumları Bakanlığı görevlerine getirililmişti.
Wilmes ile Avustralyalı iş insanı eşi Christopher Stone'un 4 çocuğu bulunuyor.
Wilmes'in yerine Cezayir asıllı gazeteci bakan
Sophie Wilmes'ten boşalan dışişleri bakanlığı görevine, Cezayir asıllı bir aileden gelen 52 yaşındaki gazeteci Hadja Lahbib atandı.
Göçmen bir ailenin çocuğu olarak 21 Haziran 1970'te Belçika'da doğan Lahbib, Brüksel Özgür Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı.
Belgesel yapımcılığı ve yönetmenliği de yapan Lahbib, uzun süre Fransızca yayın yapan devlet televizyonu RTBF'de haber sunuculuğu yaptı.
Afganistan ve Orta Doğu uzmanı olan Lahbib, bir süre özel elçilik görevinde de bulunmuştu.
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Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmes hasta eşine bakmak için istifa etti/belcika-basbakan-yardimcisi-ve-disisleri-bakani-wilmes-hasta-esine-bakmak-icin-istifa-etti-3477742
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