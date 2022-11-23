Rusya 2018'de dünya üçüncüsü olarak tarihinin en iyi derecesini elde eden Belçika, 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Kanada'yı mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Belçika F Grubu'na galibiyetle başladı.

Belçika'nın golünü Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michy Batshauyi attı. Kanada da ise Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba maça 11'de başladı. Bir başka tanıdık isim ise Beşikaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin'di. Larin mücadeleye yedek başladı fakat sonradan oyuna dahil oldu. MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR 7. dakikada Ceza sahasında ön direğe gönderilen ortaya Jonathan David vuruyor ancak savunmaya çarpan top kornere gidiyor. 8. dakikada Sağ köşede kazanılan korneri Junior Hoilett arka direğe doğru ortalıyor, topu kontrol ettikten sonra şutunu çekiyor ancak savunmaya çarpan top kalecide kalıyor. 9. dakikada Ceza sahasında elle oynama nedeni ile Yannick Carrasco sarı kart görüyor. 11. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen hakem Janny Sikazwe, pozisyonu izliyor ve pozisyonda elle oynama tespit ediyor ve penaltı kararı veriyor. Penaltı kaçıyor! Kazanılan penaltıda topun başına geçen Alphonso Davies şutunu çekiyor ancak Thibaut Courtois gole izin vermiyor. 23. dakikada Tehlikeli gelişen Belçika hücumunda ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi şutunu çekiyor ancak top savunmaya çarparak kornere gidiyor. 30. dakikada Hızlı gelişen Kanada hücumunda ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Alistair Johnston çok sert vuruyor ancak kaleci Thibaut Courtois gole izin vermiyor. 44. dakikada Toby Alderweireld'in kendi sahasından gönderdiği uzun pasta savunma arkasına sarkan Michy Batshuayi kalecinin yanından topu ağlara gönderiyor ve takımını öne geçiriyor.

53. dakikadaThomas Meunier, Junior Hoilett'e yaptığı müdahele sonrasında sarı kart gören oyuncu oluyor. 56. dakikada Amadou Onana, Stephen Eustaquio'ya yaptığı müdahele sonrasında sarı kart görüyor. 65. dakikada Sağ kanatta kazanılan korneri Kevin De Bruyne ceza sahasına doğru ortalıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor. 67. dakikada Hızlı gelişen Belçika hücumunda Kevin De Bruyne penaltı noktası üzerindeki Michy Batshuayi'ye yerden gönderiyor. Michy Batshuayi bekletmeden vuruyor ancak savunma kayarak topu kornere gönderiyor.

80. dakikada Alistair Johnston'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya kale önünde Cyle Larin kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Thibaut Courtois gole izin vermiyor. 81. dakikada Alphonso Davies, Leandro Trossard'da yaptığı müdahele sonrasında sarı kart gören oyuncu oluyor. 86. dakikada Kevin De Bruyne ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören konumdan çok sert vuruyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.