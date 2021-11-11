Ukrayna ve Litvanya, göçmen krizini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Avrupa Birliği-Belarus sınırındaki durumu ele aldı.

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Görüşmede, dün düzenlenen Ukrayna Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna-Belarus sınırında güvenliği artırma kararı aldıklarını söyleyen Zelenskiy, "Sınırlarımızdaki durumun gelişimine göre gerektiğince karşılık vereceğiz. Halihazırda sınır güvenliğinin gücünü artırıyoruz. Başka kaynakları kullanmaya da hazırız." ifadesini kullandı.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki kişilerin beklediği bölgede yaşam koşulları her geçen gün zorlaşırken bulundukları kampa gelenlerin sayısı da artıyor.

Belarus’un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus’a gelen, Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, sıfırın altındaki hava sıcaklığında geceyi kamp çadırlarında geçirdi.

Bölgedeki göçmenlere yönelik Belarus halkı yiyecek, içecek ve hijyen maddeleri konusunda yardımlarını sürdürürken Grodno şehir yönetimi insanların su ihtiyacını sürekli temin ediyor.

Kampta yer alan bazı kimselerin hastalanmaya başlaması üzerine Belarus Sağlık Bakanlığı bölgeye ambulanslarla tıbbi yardım sağladı. Sağlık ekipleri, kampta 14 yaşında bir çocuğun öldüğüne dair iddiaları doğrulamadı.