Beko’nun net sıfır hedefine SBTi onayı

Beko, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası kuruluşlardan onay alıyor. “Her Evde Sürdürülebilir Yaşamlara İlham Vermek” hedefiyle üründen üretime, tedarikten satış ve satış sonrasına kadar tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında kurgulayan şirket, 1,5 derecelik senaryo doğrultusunda, yakın vadeli hedefleri ve net sıfır hedefi için Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (SBTi) onayını aldı.

REKLAM advertisement1 Şirketlere, Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefiyle uyumlu şekilde sera gazı emisyonlarını azaltmaları için hedefler belirlemelerinde rehberlik eden ve bu hedefleri doğrulayan Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi), iklim değişikliğiyle mücadelede özel sektörü etkin bir rol oynamaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Beko’nun SBTi tarafından onaylanan yakın vadeli hedefleri arasında 2030 yılına kadar, 2022 baz yılına göre mutlak Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları ile ürün kullanım fazından kaynaklanan mutlak Kapsam 3 emisyonlarını %42 oranında düşürmek yer alıyor. SBTi’nin onayladığı 2050 yılında net sıfır olma taahhüdü doğrultusunda şirket, 2022 baz yılına göre mutlak Kapsam 1-2 ve ayrıca mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını %90 oranında azaltmayı hedefliyor.

"SEKTÖRÜ HIZLA KARBONSUZLAŞTIRMAK ÖNEMLİ" Sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak gördüklerini vurgulayan Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha şiddetli hissediyoruz. Haziran-Ağustos dönemi, kayıtların tutulmaya başlandığı 1940’tan bu yana dünyanın en sıcak dönemi olarak kayda geçti. Bilim insanları, 2024 yılının gelmiş geçmiş en sıcak yıl olma olasılığının arttığını belirtiyor. Geldiğimiz noktada sektörümüzü hızla karbonsuzlaştırmak, yalnızca gezegene ve topluma yönelik sorumluluğumuz değil, aynı zamanda işimizin geleceği için de son derece önemli. Beko olarak, üretim ve ar-ge başta olmak üzere tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Fabrikalarımızı Endüstri 4.0 standartlarında dijitalleştirerek verimliliği artırıyor, enerji verimli ürünlerimizle sektörümüze öncülük ediyoruz” ifadelerini kullandı.

CEO Bulgurlu şunları ekledi: “2023 sonu itibarıyla, 2015 baz yılına göre, üretim süreçlerimizde ürün başına enerji tüketimimizi %25,7 oranında azalttık. Sadece 2023 yılında, 373 enerji verimliliği projesi ile yaklaşık 95.680 GJ enerji tasarrufu sağladık ve artan verimliliğimizin bir sonucu olarak, 6.983 ton CO 2 e emisyon salımını önledik. Tüm üretim operasyonlarımızda %64 oranında yeşil elektrik kullandık. 2030’a kadar tüm üretim tesislerimizde %100 yeşil elektrik kullanmayı ve atık geri dönüşüm oranımızı %99’a çıkarmayı hedefliyoruz. Gezegene olan etkimizi azaltma hedefimizle, paydaşlarımızın da bu alanda bizimle aynı çizgide olmasına önem veriyoruz. 2030 yılına kadar tedarikçilerimizin de yeşil elektrik kullanım oranını %100’e çıkarmayı amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz ise net sıfır bir gelecek. SBTi tarafından aldığımız onay, sürdürülebilirlik çalışmalarımızın doğruluğunu ve bilimsel bir temele dayalı hedeflerimizin güvenilirliğini pekiştiriyor.”

90 MWP ÜZERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜ S&P Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 5 yıl üst üste sektörünün en yüksek puanını alan Beko; sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, 2030 yılına kadar 50 MW gücünde yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşma hedefini daha ileri taşıyarak, 2023 yılı sonunda 20,3 MWp olan yenilenebilir enerji kurulu gücünü, 2024 yılı sonunda 90 MWp’e çıkaracak. Şirket, yıl sonunda ulaşacağı yenilenebilir enerji kurulu gücü ile yıllık 138 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirirken, 57 bin ton CO2e emisyonunu önlemeyi hedefliyor. Şirket, güneş enerji santrali yatırımlarında, yapay zekâ desteğinde tam kapasite üretim yapan tesislerinde ürettiği yüksek kaliteli güneş panellerini kullanıyor. PV modül üretimi yapan bu tesisler, yıllık toplamda 600 MW değerinde, ortalama 1 milyon adet güneş paneli üretim kapasitesine sahip.