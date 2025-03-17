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        Beko tasarımlarıyla iF Design Award 2025'te 6 ödül aldı

        Beko, tasarım ödüllerinden iF Design Award 2025'te ürün, kullanıcı deneyimi ve iletişim kategorilerinde toplamda 6 ödül kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:47
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        iF Design Award 2025'te 6 ödül birden
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beko'nun Whirlpool, Grundig ve Indesit markalarının tasarımları, ürün kategorisinde 3, kullanıcı deneyimi (UX) kategorisinde 2 ve iletişim kategorisinde 1 olmak üzere toplamda 6 ödüle layık görüldü.

        iF Design Award 2025 kapsamında "Grundig Elementa Saç Bakım Ailesi" ile "Whirlpool W Collection İndüksiyonlu Ocak ve Fırın Seti" ürün tasarımlarıyla ödül kazanırken, "Whirlpool W Collection Fırın Seti" ile "Grundig Isı Pompası Kontrol Cihazı ve Mobil Uygulaması" UX tasarımı kategorisinde ödül aldı.

        Indesit'in "Sound of Collaboration" (Dayanışmanın Sesi) kampanyası ise iletişim kategorisinde ödüle layık görüldü. Beko'nun kalite, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve işlevsellik odağında tasarladığı ürünler, 131 uluslararası tasarım uzmanı tarafından 66 ülkeden gelen 10 bini aşkın başvuru arasından seçilerek ödüllendirildi.

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        Almanya merkezli iF Design Award, 70 yılı aşkın geçmişiyle köklü ve bağımsız bir tasarım organizasyonu olarak kabul ediliyor. Her yıl dünya genelinden binlerce tasarımcı, mimar ve şirket, tasarımlarını bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmek üzere iF International Forum Design'a sunuyor.

        WHIRLPOOL W COLLECTION İNDÜKSİYONLU OCAĞA ÜRÜN TASARIM ÖDÜLÜ

        Ödül alan ürünlerden W Collection İndüksiyonlu Ocak, şık ve minimalist bir görünüm sunuyor. Kapalıyken görünmez olan arayüzüyle modern mutfaklara kolayca entegre olan ocak, HeatControl teknolojisi sayesinde sıcaklığı sabit tutarak sürekli ayar yapma gereksinimini ortadan kaldırıyor.

        W Collection Fırın Seti de SteamSense+, Gıda Sensörü ve Aktif Buhar Kontrolü özellikleri sayesinde hassas pişirme deneyimi sağlıyor ve doğru pişirme için doğru sıcaklık ve nem seviyelerini koruyor. 45 cm boyutlu Kompakt Fırın, buhar destekli pişirme ve mikrodalga fonksiyonlarını bir araya getirerek çok yönlü bir 3'ü 1 arada çözüm sunuyor.

        Grundig Isı Pompası Kontrol Cihazı ve Mobil Uygulaması ise Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ödülü alan bir diğer ürün. Isı Pompası, Grundig Ev Enerji Çözümleri'nin bir parçası olarak hepsi bir arada inverter ile birlikte çalışarak güneş enerjisini dönüştüren, depolayan ve kullanan kompakt bir sistem sunuyor. Fiziksel arayüzüne ek olarak, cihaz programları ve özellikleri yönetmeye yardımcı olan etkileşimli bir ekran ve mobil uygulama ile geliyor.

        Elementa Saç Bakım Ailesi, sade ve zarif tasarıma ve yenilikçi teknolojilere sahip. Aer (Saç Kurutma Makinesi), Aqua (Buharlı Düzleştirici), Terra (Saç Fırçası) ve Ignis (Saç Şekillendirici) olmak üzere dört farklı üründen oluşan seri, kapsamlı bir saç bakım deneyimi sunuyor. Elementa Saç Bakım Ailesi, kompakt tasarımıyla günlük kullanım ve seyahat için iyi sonuçlar sağlarken, T şeklindeki Saç Kurutma Makinesi, büyük hava girişlerini yan taraflarına taşıyarak uzun ama sıkı yapısıyla sağlıklı bir hava akışı sağlıyor ve büyük ekranı sayesinde de kolay mod seçimine imkan tanıyor.

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