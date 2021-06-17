Ailece Bodrum tatili

Bir zamanların sevilen dizilerinden 'Doktorlar'ın Suat'ı Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenmişti. Çift, oğulları Asil'i geçtiğimiz yıl mart ayında kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri süren ikili, tatil sezonunu açtı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aksoy, eşi ve oğlu ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Türkbükü'nde yürüyüş yaparken objektiflere takılan ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan çift, aile pozu verdikten sonra oradan ayrıldı.
Bekir Aksoy, 2013 yılında Derya Çavuşoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Emir adında bir oğulları bulunan çift, 2017'de sürpriz bir kararla boşanmıştı.
Oğlunun velayetini alan Çavuşoğlu, 24 Mart'ta 7 yaşına basan Emir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Derya Çavuşoğlu, oğlunun pasta üflerken çekilen fotoğrafını şu ifadelerle paylaşmıştı:
Emir’in bugün doğum günü. Büyüdü sanırım, yaşından değil olgunluğundan bahsediyorum... 7 yaş olgunluğu... Hayatı sorguluyor. 'Anne 6 yaş daha mı iyi?' 6 yaşındaki fotoğrafını gördü Instagram’da. 8 aydır duymak istediği duyamadığı, ona söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri, şiirler oradaydı. Tüm sevgi ifadeleri kendisine değil de, o fotoğrafaydı sanki... Anlam veremedi bu duruma. 7 yaşına bağlamaktan başka...
Çavuşoğlu'nun gönderisi, "Bekir Aksoy, oğlu ile ilgilenmiyor mu?" sorularını akıllara getirirken, ünlü oyuncu da Instagram'dan bir gönderi yayınlamıştı.
Oğlunun doğum gününü kutlayan Aksoy, "İyi ki doğdun canım oğlum benim. Seni çok sevdiğimi ve her zaman, hesapsız, sorgusuz sualsiz, zamanın ne kadar eksik kaldığını bilerek, yüreğimde sıcaklığını ve varlığını hep taşıyarak, seveceğimi bil yeter" şeklinde konuşmuştu.
Eski eşinin oğlunun doğum gününü Instagram'dan kutlaması üzerine sitem eden Derya Çavuşoğlu, ardından konuyla ilgili konuşmuştu.
Pandemi süreci boyunca oğlu ile birlikte vakit geçirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ailem var başımda, çok şükür. Ben polemiklere girmek istemiyorum. Bekir Bey sonuçta onun babası ama benim Instagram'a yazdığım bir çığlıktı, inanın. Amacım huzursuzluk yaratmak değil. Bu onunla Allah arasında kalsın" diyerek, eski eşine gönderme yapmıştı.
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