13 Temmuz Cumartesi günü bekçi olabilmek için sınava giren bekçi adayları sık sık polis akademisi "pa.edu.tr" sitesine girerek sınav sonuçlarını sorgulamaktaydı. Peki polis akademisi bir açıklamada bulundu mu? İşte bekçilik sözlü mülakat sonuçları.

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Ne yazık ki Polis Akademisi pa.edu.tr. sitesinde henüz açıklama yapılmamıştır. Açıklama yapıldığında haberimizi inceleyebilirsiniz. Bekçilik hakkında merak edilenler için haberimizi okuyabilirsiniz

Bekçi maaşları ne kadar?

2020 itibari ile memur maaşları sıralaması şöyle;

Lise mezunu bir bekçi 4, 063 TL almaktadır.

Lisans mezunu bir bekçi ise 4,164 TL, 4, 576 TL olarak belirlidir.

Sınavı kazananlar nasıl atanacak?

Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.