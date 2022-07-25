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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 bekçi sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile bekçi sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavının 17 Temmuz tarihinde gerçekleşmesinin ardından sınava katılım gösteren bekçi adayları gözünü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde EGM Polis Akademisi tarafından bekçilik soru ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. İşte bekçilik sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

25.07.2022 - 01:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bekçilik sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren adaylar 22 Temmuz'da sınav soru ve cevaplarının yayınlamasının ardından puanı hesabı yapmaya başladı. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile bekçi sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte EGM PA ile bekçilik sınavı hakkında tüm detaylar...

  • 2022 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.

  • SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

    Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

    BEKÇİLIK SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

     

  • FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

    1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

    2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

    a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

    b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

     

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