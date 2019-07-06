06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bekçi alımı için düzenlenen bekçilik sınavı giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Son olarak sağlık kontrollerinden geçen adaylar şimdi heyecanla sınav gününü bekliyor. Bekçilik sınavı ile ilgili süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı duyurular ile kesinlik kazandı. MEB'in yaptığı açıklamada bekçilik sınavı soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı detaylarına da yer verildi. 2019/1 ve 2019/2 bekçilik sınavına dair detaylar haberimizde.
BEKÇİLİK SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
2019 bekçilik sınavı için adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 (bugün) tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekleri duyurulmuştu. Bekçilik sınav giriş belgeleri MEB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ BURADA
BEÇKİLİK SINAVI NE ZAMAN? 2019/1 VE 2019/2
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacak. 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacak.
BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
13 Temmuz'da yapılacak bekçilik sınavının soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
SINAV KONULARI NELER?
Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor.
Sınavda 100 soru adaylara yöneltilecek. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.
SINAV MERKEZLERİ
2019/1 sınav merkezleri Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak belirlenirken; 2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.
2019 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
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