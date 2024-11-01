Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu 2024? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları nelerdir?

        Bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru takvimi adayların gündemindeki yerini koruyor. Bekçi alımı şartları ve başvuru tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleşmişti. Peki, "bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde alım yapılacak? İşte 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 23:48 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bekçi alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bekçi olma koşullarını taşıyan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihler arasında başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, Bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

        • 2

          BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

        • 4

          ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

          Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

          Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

          En yüksek maaş: 52.000 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

          Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

          Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        • 5

          BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

          En az 167 cm boyunda olmak,

          Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

          Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

          Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

          18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Ziyech ocak yolcusu!
        Ziyech ocak yolcusu!
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Habertürk Anasayfa